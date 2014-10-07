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'Jigololuk ve mezar soygunculuğu yaptım'

Ünlü Fransız oyuncı Gerard Depardieu, hayatındaki bilinmeyenleri anlatan bir kitap yazdı

07 Ekim 2014 10:56

Ünlü Fransız oyuncı Gerard Depardieu, Ca c’est fait comme ca (Bu şekilde oldu) isimli otobiyografisinde gençliğinde jigololuk ve mezar soygunculuğu yaptığını ve otomobil çalmaktan hapis yattığını açıkladı.

65 yaşındaki ödüllü oyuncu eşcinsel bir yetenek avcısnın kendisini keşfedip tiyatro eğitimi almasını sağladığını ve bu sayede bu korkunç hayattan kurtulduğunu yazdı. 16 yaşındayken otomobil hırsızlığından 3 hafta hapis yattığını belirten Depardieu, daha sonra doğup büyüdüğü Châteauroux’dan Paris’e taşındığını ve burada da jigololuk yapmaya devam ettiğini söyledi. 20’li yaşlarına kadar jigololuk yapmayı ve zaman zaman müşterilerini soymayı sürdürdüğünü belirten ünlü oyuncu “Bazen müşterilerimi döver, tüm paralarını alıp kaçardım” dedi. Depardieu, geçen yıl yüzde 87’ye varan gelir vergisini ödememek için ülkesini terk ederek Rusya vatandaşlığına geçmişti. 

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