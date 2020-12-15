Jigololuk vaadiyle dolandırılan erkekler yardım istiyor: Ailemin öğrenmemesi için polise gidemiyorum

Para kazanmak isteyen erkekleri "jigolo" yapma vaadiyle dolandırılan erkeklerin büyük çoğunluğu rumuz isimlerle yardım çağrısında bulundu.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; temmuz ayında düzenlenen operasyonun ardından internet siteleri ve Emniyet’e yapılan şikâyetler bitme noktasına gelmişti. Yakın dönemde hem internet hem de polise yapılan isimsiz ihbarlarda büyük bir artış yaşanmaya başlad



. Dolandırılan erkeklerin büyük çoğunluğu da internet üzerinde rumuz isimlerle yazılar yazarak dolandırıldıklarını belirterek yardım isterken, bazıları da arkadaşlarının şaka amaçlı kendilerini sitelere üye yaptıklarını, mağdur olduklarını belirterek yardım talebinde bulunuyor.



Bazı erkekler ise jigolo reklamlarının sosyal medya platformlarında yoğunlaştığını, bu reklamlara girerek üye olduklarını belirterek, bu reklamlara kısıtlama getirilmesini istiyor. Polis artan ihbar ve şikâyetler üzerine yeniden çalışma başlattı.

"Ailemin öğrenmemesi için polise gidemiyorum"

İşte internette şikâyet sitelerine rumuz isimlerle yazanlardan bazıları:

Ferruh: Jigolo üyelik sitesi ve karşılığında sadece üyelik bedeli 400 ve komisyon 1000 TL ödetiyorlar. ‘5000 lira alacaksın’ diyerek kesinlikle söyledikleri gibi değil. Aldıkları parayı geri ödemiyorlar.

Onur: Ben Twitter’da bir rastgele ‘jigolo olmak ister misiniz’ diye bir reklama tıkladım. 300 TL para yatırmamı istediler. Yatırdım. ‘Geri onaylanmasını bekliyorum’ dedi. Şu an hâlâ bekliyorum. Ailemin öğrenmemesi için polise gidemiyorum.

Kuray: Sadece öylesine başvurduğum site sabah aradı, anlamadım ne dediklerini ve iptal etmek istediğimi söyledim. 400 TL ücret istediler. ‘Ardından 780 TL daha yatırın size 400 TL’nizi geri vereceğiz’ dediler. Ardından ‘1630 TL daha yatırın size toplam olarak 2000 TL’nizi geri vereceğiz’ dediler. 400+780 maalesef yatırdım.

Ata: Maddi sıkıntılar yüzünden jigolo olmaya karar verdim ve bu ajans karşıma çıktı. Büyük bir yanlış yaptığımı iş işten geçtikten sonra anladım toplamda 4400 TL param gitti. Hepsi Twitter’a doluşmuşlar.

Ümit: 800 TL ile ‘jigolo kaydınız oluşturuldu’ deyip 25 bin liramı aldılar. Bunlara bir dur denmeli. Sizlerden davacıyım.