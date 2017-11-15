Jietta Mağarası görüntülendi

İrfan Sapmaz / Beyrut, 15 Kasım (DHA) - Lübnan\'ın Başkenti Beyrut\'un merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan, sıradan bir mağara izlenimi vermesine rağmen bir doğa harikası olan Jeitta Grotto mağarası, DHA tarafından görüntülendi.

Sarkıt ve dikitlerin doğal olarak oluştuğu mağara, rehberler eşliğinde, kayıklarla gezilebiliyor.

DHA\'nın özen izinle görüntülediği, iki birbirinden bağımsız mağaradan meydana gelen doğal oluşum, Amerikalı misyoner William Thomson tarafından 1836 yılında bulundu. Hemen üstünde bulunan mağara ise 1958 yılında Lübnanlı araştırmacılar tarafından keşfedilmiş.

Uzunluğu dokuz kilometreye ulaşan bu mağara aynı zamanda bir milyon Lübnanlıya da içme suyu sağlıyor. Dünya çapında üne kavuşan bu doğa harikası Jeitta Grotto mağarası 1975 yılında patlak veren ve yaklaşık 145 bin Lübnan vatandaşının hayatına mal olan iç savaşta cephanelik olarak da kullanılmış.