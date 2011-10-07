Jhone Depp'ten 'tecavüz' özrü gecikmedi



T24 - Amerikan magazin dergisi Vanity Fair’in ekim sayısına verdiği röportajda, günlük hayatında kendisinin haberi olmadan fotoğraflarının çekilmesini tecavüze uğramaya benzeten ünlü oyuncu Johnny Depp özür diledi.





Amerikan Tecavüz ve Ensest Mağdurları Oluşumu (RAINN) başta olmak üzere, toplumun birçok kesimi tarafından eleştirilen ünlü oyuncu, önceki gün yaptığı açıklamada, “Röportajda kelimelerimi doğru seçemedim.

Radikal gazetesinde yer alan habere göre, iki durumu birbiriyle kıyaslamamalı, benzetmemeliydim” dedi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan RAINN yetkilileri ise 48 yaşındaki oyuncunun özrünü kabul ettiklerini ve hatasını düzelttiği için kendisini takdirle karşıladıklarını açıkladı.









