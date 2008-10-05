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Yaşam

JFK yolcuları baklava ve lahmacun yiyecek

Atatürk Havalimanı'nda yiyecek-içecek hizmeti sunan bir firma, kasımda New York'taki JFK Havalimanı'na şube açıyor

05 Ekim 2008 03:00

Atatürk Havalimanı'nda yiyecek-içecek hizmeti sunan bir firma, kasımda New York'taki JFK Havalimanı'na şube açıyor. 

Terminal 1'de Türk tatlılarının tanıtımını yapacak olan şirket, döner ve lahmacun satışının yapılacağı ikinci bir işyeri daha açacak. Atatürk Havalimanı'nda 10 yıldır gıda üzerine hizmet sunan H.T. Gıda Turizm'in sahibi Hasan Surözü, özellikle ABD'li turistlerden gelen talep üzerine JFK Havalimanı'nda işyeri açma kararı aldı.

Türk Hava Yolları'nın sefer düzenlediği T 1 Terminali'nde 50 metrekarelik dükkân kiralayan Surözü, kasımın ikinci haftasında hizmete sunacağı işyerinde Türk tatlısı satışına ağırlık verecek. Pasaport sonrası açacağı mağazada satışa sunacağı baklava, kestaneşekeri, pişmaniye, bisküvi, çikolata, helva, kuruyemiş, Malatya Pazarı kayısı tatlıları, kahve ve çay gibi ürünlerle Türk markalarının tanıtımına katkı sağlayacak ve aynı terminalin pasaport öncesi bölümünde ise döner ile lahmacun satışı yapacak.

Surözü, Türk ürünlerinin ilk defa ABD havalimanında satışının yapılacağına dikkat çekerek, kısa süre sonra JFK Havalimanı'nın diğer 6 terminalinde şube açmayı planladığını söyledi.

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