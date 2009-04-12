Jettfon'un şarkısı Jembey'den

Yayına bugün girecek ilk reklam filminin devamında Cem Yılmaz kendi hazırladığı 'Sky is the limit' parçasını seslendiriyor. JeTTfon ile 'Sınır tanımayanlar' konseptine sahip reklamda Cem Yılmaz'ın canlandırdığı Ali Tınay ve JemBey karakterleriyle, gerçek ve animasyon görüntüler bir arada yer alıyor.Bir önceki reklam filmi, Ali Tınay (Cem Yılmaz) ile JemBey animasyon karakterinin sahneye çıkmadan önce kuliste aralarında geçen diyaloglardan oluşuyordu. Yeni filmde ise kuliste başlayan macera bu kez sahneye taşınıyor.