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JETTEN FIRLAYAN TEKERLEK KAMERALARA YANSIDI

* Atatürk Havalimanı'nda yaşanan özel jet kazasının ardından olay yeri inceleme ekipleri kaza noktasında çalışmalar yaptı

22 Eylül 2017 04:21

* Atatürk Havalimanı\'nda yaşanan özel jet kazasının ardından olay yeri inceleme ekipleri kaza noktasında çalışmalar yaptı. Jetin kazada fırlayan tekeri de kameralara yansıdı.

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE- Murat ÇAKIR / İSTANBUL(DHA)
Atatürk Havalimanı\'nda yaşanan özel jet kazasının ardından olay yeri gelen itfaiye ekibi soğutma çalışmalarında bulunurken uçağın tekerleği kameralara yansıdı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen uçağın enkazını ve çevresini uçağın düştüğü yerden sürüklendiği yer, kameralara böyle görüldü.


Görüntü Dökümü:
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-Uçaktan görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Uçağın tekerleğinden görüntü
-İtfaiyeden görüntü 
-Genel ve detay görüntü


 

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