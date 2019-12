-JETPA VE KOMBASSAN'A DAVA AÇAN 2 MAĞDUR KAZANDI BERLİN (A.A) - 13.10.2010 - Almanya'da Jetpa ve Kombassan'a karşı dava açan 2 mağdur davalarını kazandı. Frankfurt Eyalet Mahkemesi ve Köln Eyalet Mahkemesi, söz konusu kişilere ana paralarının yasal faizi ile birlikte iade edilmesi yönünde karar aldı. Avukatlar Ümit Akça ve Özkan Arıkan yaptıkları yazılı açıklamada, "Jetpa Holding, Almanya'nın Frankfurt kentinde 1996 yılında kurulmuş olup, asıl ticari ünvanı 'Jetpa International Marketing and Trading GmbH'dir. Ayrıca 1998 yılında Liechtenstein'ın Mauren kentinde 'Jetpa International Marketing and Trading A.G' adı altında Jetpa Holding bünyesinde ikinci bir şirket kurulmuştur. Ortakların büyük çoğunluğu Liechtenstein'ın Mauren kentinde kurulan Jetpa International Marketing and Trading A.G'ye ortak edilmişlerdir. Yaptığımız araştırmalara göre hiçbir ticari faaliyeti olmayan bu şirketler 2001 yılında iflas etmişlerdir. Bu şirketin kuruluş amacı ortaklarından Avrupa'da topladığı paraları, Türkiye'de Jetpa Holding altında faaliyet gösteren diğer şirketlerine aktarmaktır. Ancak Jetpa Holding ortakları, bu ticari faaliyetlerini Jetpa bünyesinde Türkiye'de sürdüren şirketlere ortak gözükmemektedirler. Bu yüzden şirketin kuruluşunda bir kötü niyet söz konusu olup, bu şirketin gerçek bir ticari faaliyet amacıyla kurulmadığı anlaşılmaktadır" şeklinde ifade kullandı. Yaptıkları araştırmalar doğrultusunda bu şirketin Türkiye'de değişik şirketler vasıtasıyla ticari faaliyetlerini sürdürdüğü bilgisine ulaştıklarını ifade eden Akça, "Almanya'daki hukuki süreçte Jetpa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fadıl Akgündüz'e karşı Frankfurt Eyalet Mahkemesi'nde 1 Ekim 2010 tarihinde açılan dava kabul edildi ve Akgündüz, şirket yatırımcısından haksız şekilde aldığı tutarı, davacıya yasal faizi ile birlikte geri ödemeye mahkum edildi. Bu karar birçok Jetpa Holding'i mağduru için örnek teşkil etmektedir. Almanya'da ve Leichtenstein'da faal bir şirket kalmadığından davalarımızı Akgündüz'e karşı açtık" şeklinde açıklamada bulundu. İflas eden Kombassan Holding'in Lüksemburg mağdurlarıyla ilgili olarak da eski yönetim kurulu başkanlığını Haşim Bayram'ın yaptığı Kombassan Holding'e karşı Köln Eyalet Mahkemesinde dava açan bir mağdurun da yatırmış olduğu ana parayı yasal faizi ile birlikte geri almaya yasal olarak hak kazandığı bildirildi. Bu konuda da yazılı açıklama yapan Akça ve Arıkan, Lüksemburg mahkemesinde açılan iflas davası sonucunda "Kombassan Holdings S.A. 1929" şirketi hakkında Ekim 2007'de iflas kararı alındığını belirterek, "Şirketin topladığı paraların nereye aktarıldığına dair elimizde birçok belge ve delil bulunmaktadır. Lüksemburg'daki şirket tarafından toplanan paralar Kombassan'ın Türkiye'deki şirketlerine faiz karşılığında borç olarak aktarılmıştır. Ancak Türkiye'deki şirketler 'Kombassan Holdings S.A. 1929' unvanlı Lükemburg'daki şirkete bu borçları geri ödememiştir. Bu nedenle Lüksemburg'daki şirketin iflas etmiş olması bundan sonraki sürecin tıkandığı anlamına gelmiyor, tam tersine elimizdeki kapsamlı belgelerden ve birçok tanık ifadelerinden dolayı, Türkiye'deki mal varlığına sahip, hala ticari faaliyetleri devam eden Kombassan Holding yöneticilerine ve parayı toplayan Kombassan temsilcilerine karşı sorumluluk davası açma imkanı doğmuştur" şeklinde ifadeye yer verdi. Köln'den A.I. isimli müvekkilin 2000 yılında Kombassan Holding Lüksemburg şirketine 14 bin Mark (yaklaşık 7 bin avro) yatırmış olduğu ifade edilen açıklamada, "Bu müvekkilimizin davasını bir pilot dava olarak Kombassan'ın Türkiye'deki ana şirketine ve eski yönetim kurulu başkanı Haşim Bayram'a ve parayı toplayan H.E. isimli temsilciye karşı açıp, ilk defa hem Türkiye'deki şirkete, yöneticisine ve parayı toplayan temsilciye karşı örnek kararı çıkarttık" denildi. Essen Eyalet Mahkemesi'nin 6 Ocak 2009 tarihinde almış olduğu bir kararda ilk defa Kombassan'ın Türkiye'deki ana şirketi olan Kombassan İnşaat Tarım ve Sanayi İşletmeleri Ticaret Anonim Şirketinin ve bu şirketin eski yönetim kurulu başkanı Bayram'ın, bir müvekkilin yatırmış olduğu ana parayı yasal faizi ile birlikte ödemeye mahkum edildiğine de işaret edilen açıklamada, "Bu karar 2000 yılından sonra Kombassan Lüksemburg'a ortak olan 25 bin mağdur için örnek teşkil etmektedir. Bu kararın konuyla ilgili ilk karar olduğuna işaret ederek, bu karara dayanarak dava açmak isteyen mağdurların davalarını en geç 31 Aralık 2010 tarihine kadar, zaman aşımına uğrayacak olmasından dolayı açmaları gerektiğini vurgulamak isteriz" şeklinde ifadeye yer verildi.