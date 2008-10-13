Jetler Zap kampını bombaladı

Türk savaş uçakları, aralarında bölücü örgütün üst düzey sorumlularının da bulunduğu teröristlerden oluşan bir grubu, dün akşam saatlerinde Kuzey Irak’ın Zap bölgesinde tespit ederek bombaladı.



Türk Hava Kuvvetleri’ne ait jetlerin, Aktütün Karakolu bölgesindeki Bayraktepe’ye saldırarak 17 askeri şehit eden teröristleri takibi sürüyor. Jetler, 4 Ekim’deki saldırıdan bu yana Zap bölgesindeki teröristleri 7 kez ateş altına aldı.



Dün akşam yapılan hava baskınında, aralarında üst düzey sorumluların da bulunduğu bir grup terörist bombalandı. Genelkurmay’dan dün akşam yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



‘Hedefler vuruldu’



“Aktütün Bölüğü bölgesinde Bayraktepe saldırısına katılan terör örgütü mensuplarının takibine devam edilmektedir. Bu kapsamda 4 Ekim 2008’den bu yana 7’nci kez, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, aralarında üst düzey sorumlularının da bulunduğu tespit edilen PKK/KONGRA-GEL’e ait bir gruba, 12 Ekim 2008 akşam saatlerinde savaş uçaklarınca hava taarruzu icra edilmiş ve hedef tam isabetle vurulmuştur.



Sivil halka karşı hasasiyet gözetildi



Görevlerini başarıyla tamamlayan uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Harekâtta, her zaman olduğu gibi sadece PKK/KONGRA-GEL hedef alınmış, sivil halkın olumsuz etkilenmemesi için gereken hassasiyet gösterilmiştir.”



