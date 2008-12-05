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Sağlık

Jetlag’e Tasimelton iyi geliyor

Amerikalı ve Avustralyalı araştırmacılar, Tasimelteon ilacının vardiyalı çalışanlar ve uzak uçak yolculuklarının ardından jet lag (jet çarpıt) olanların uyku b

05 Aralık 2008 02:00

Amerikalı ve Avustralyalı araştırmacılar, Tasimelteon ilacının vardiyalı çalışanlar ve uzak uçak yolculuklarının ardından jet lag (jet çarpıt) olanların uyku bozukluklarına iyi gelebileceğini tespit ettiler. 

‘Jetlag’i önleyecek ilaç hazır

İngiliz tıp dergisi The Lancet'te yayımlanan araştırmaya göre, Tasimelteon, beyindeki melatonin alıcılarını uyarıyor.

Avustralya'daki Shantha Rajaratnam of Monash Üniversitesi Psikoloji, Psikiyatri ve Psikolojik Tıp Fakültesinden yapılan açıklamada, bu alanda yapılan araştırmalarda Tasimelteon'un insanın biyolojik saatinin iyi kurulmuş bir işareti olan vücuttaki melatonin seviyesi ritmini etkili bir şekilde değiştirebildiğini gösterdiği belirtildi.

Monash Üniversitesi, ABD'nin Boston kentindeki Brigham ve Kadın Doğum Hastanesi ile Harvard Tıp Fakültesi ve Vanda Farmasötik Merkezi tarafından yapılan araştırma, Tasimelteon'un uyku saati 5 saat öne alındığında hastanın uyuyabilme ve uykuda kalabilmesini daha olanaklı kıldığını gösteriyor.

(AA)

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