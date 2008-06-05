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Kültür-Sanat

Jethro Tull İstanbul’da

İngiltere’nin en önemli gruplarından biri olan Jethro Tull, 40. yılını İstanbullularla kutluyor. Grubun 40. yıl özel konseri 6 Haziran’da İstanbul Arena’da...

05 Haziran 2008 03:00

Klasik müzik, caz ve folk öğelerini rock çatısı altında toplayarak 40 yıl boyunca müzik dünyasının gündeminden düşmeyen Jethro Tull, müzikseverlerin hafızalarına kazınacak bir konser için 6 Haziran Cuma saat 21.00’de İstanbul Arena’da olacak. İngiltere’nin dünya müziğine en büyük armağanlarından biri olan Jethro Tull, 1968’den bu yana dünya çapında 70 milyondan fazla satan 25 albüme imza attı. Bu yıl 40. yılını kutlayan Jethro Tull’ın, “Thick As A Brick”, “Too Old To Rock ‘n’ Roll, Too Young To Die!”, “Bouree”, “Aqualung”, “Living In The Past”, “Steel Monkey”, “Locomotive Breath” gibi onlarca hit parçasına yer vereceği unutulmaz konserini kaçırmayın...

Bilet fiyatları
1. Kategori: 165 YTL , 2. Kategori: 110 YTL, 3. Kategori: 89 YTL, 4. Kategori: 67 YTL, 5. Kategori: 45 YTL, 6. Kategori: 38 YTL

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