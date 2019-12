Jethro Tull İstanbul’da

Klasik müzik, caz ve folk öğelerini rock çatısı altında toplayarak 40 yıl boyunca müzik dünyasının gündeminden düşmeyen Jethro Tull, müzikseverlerin hafızalarına kazınacak bir konser için 6 Haziran Cuma saat 21.00’de İstanbul Arena’da olacak. İngiltere’nin dünya müziğine en büyük armağanlarından biri olan Jethro Tull, 1968’den bu yana dünya çapında 70 milyondan fazla satan 25 albüme imza attı. Bu yıl 40. yılını kutlayan Jethro Tull’ın, “Thick As A Brick”, “Too Old To Rock ‘n’ Roll, Too Young To Die!”, “Bouree”, “Aqualung”, “Living In The Past”, “Steel Monkey”, “Locomotive Breath” gibi onlarca hit parçasına yer vereceği unutulmaz konserini kaçırmayın...



Bilet fiyatları

1. Kategori: 165 YTL , 2. Kategori: 110 YTL, 3. Kategori: 89 YTL, 4. Kategori: 67 YTL, 5. Kategori: 45 YTL, 6. Kategori: 38 YTL