Jet sosyeteye AKP'den imam başkan adayı

AKP, dünya starı Tom Hanks gibi ünlüleri ağırlayan jet sosyetenin gözde tatil mekanı Bodrum’un Göltürkbükü beldesinde imam Ömer Karadağ’ı Belediye Başkan adayı gösterdi.



AKP Muğla milletvekilleri tarafından önerilen ve beş yıldır bölgedeki Göl Camii imamı olan Karadağ, beldeyi Türkiye’nin en önemli turizm merkezi yapacağı sözünü verdi.



Havana Beach, Changa, Xuma Beach, Wookies Beach, Maki Beach gibi gözde mekanları barındıran, Ada, Mavi, Maça Kızı, Fidele gibi butik otellere sahip beldede, iki dönemdir ANAP’lı Halil İbrahim Kaynar Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. Kaynar son seçimde 1658, AKP adayı ise sadece 108 oy almıştı.



Gölköy ve Türkbükü köylerinin birleşmesi sonucu 18 Nisan 1999’da belediye olan beldenin 3 bin 500 olan nüfusu, yaz aylarında 15 bine yükseliyor. Beldedeki otellerde toplam 4 bin yatak kapasitesi bulunuyor. Yaklaşık 20 sosyete kulübünün yer aldığı bölgede, aralarında Hande Ataizi, Sinem Güven, Cemil İpekçi, Sinan Engin, Seda Sayan, Semiramis Pekkan gibi birçok ünlü ismin milyon dolarlık evleri yer alıyor.

