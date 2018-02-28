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Jet Sosyete yayından kalkıyor mu? Gülse Birsel'den açıklama

İlk bölümü ile Çocuklar Duymasın'ı geride bırakan Jet Sosyete ikinci bölümünden itibaren reytinglerde çakılmıştı

28 Şubat 2018 23:16

18 Şubat 2018 tarihinde ekranlara “Merhaba” diyen ‘Jet Sosyete‘nin reyting konusunda bekleneni verememesi dizinin yayından kaldırılacağı iddiasını da gündeme getirdi. Dizinin senaristi ve oyuncusu Gülse Birsel konuya ilişkin yaptığı açıklamada söz konusu iddiaları yalanladı.

Gülse Birsel’in konuya ilişkin Instagram hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Ay magazin var koşun!!!!

Bakıyorum herkes Instagram'da kendi hakkında çıkan dedikodulara cevap veriyor. Benim takipçilerimin neyi eksik? Televizyon işi başlayınca dedikodu, rivayet, palavra haber bereketlenir. Bunlara açıklık getirerek dev bir gazetecilik olayına imza atayım mı?

-Jet Sosyete bitiyor mu?

Tövbe! Daha yeni başladık ayol. Güzel de gidiyoruz. Eksik gedik hissettikçe yolda tamamlıyoruz. Reytingimiz de keyif verici. Mutluyuz. Bu neyin telaşı tatlılar?”

 

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