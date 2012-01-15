Jet-ski’ye binip Türkiye’ye kaçtı

T24 - Gürcistan’da gözaltına alınan 37 yaşındaki Muhammet Avcı, polisin elinden kaçtı; Türkiye’ye denizden jet-ski ile kaçak olarak giriş yaptı



Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Batum’a bir alacağını tahsil etmek için giden Muhammet Avcı, Türkiye’ye dönerken, alacaklısı ile tartıştığı gerekçesiyle Sarp Sınır Kapısı’nda Gürcü polislerce gözaltına alındı. Avcı yaşadıklarını şöyle dile getirdi:





‘Türklere tuzak kuruyorlar’



“Türklere kurulan tuzaklarını bildiğim için, birşey koymamaları için araçtan indim ve kilitlediğim arabanın anahtarını karşı taraftaki Türk Gümrük görevlilerine atarak yardım istedim. Bu sırada Gürcüler üzerime çullanarak beni gözaltına aldılar, Gonia Polis Merkezi’ne götürdüler. Burada 2 gün kaldım. Eroin tuzağına düşürülen Türklere eroin eritilmiş su içirildiğini, yapılan tahlillerde de kanlarında eroin bulgusu çıktığını biliyordum. Bir güvenlik görevlisi bana tuzak kurulmak istendiğini belirterek polis merkezinden çıkmamı sağladı. Bir jet-ski ayarladım. Deniz üzerinden Türkiye sınırını geçerek Kemalpaşa sahilinden Türkiye’ye giriş yaptım.”

