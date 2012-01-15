T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Jet-ski’ye binip Türkiye’ye kaçtı

Gürcistan’da gözaltına alınan 37 yaşındaki Muhammet Avcı, polisin elinden kaçtı; Türkiye’ye denizden jet-ski ile kaçak olarak giriş yaptı

15 Ocak 2012 02:00

T24 - Gürcistan’da gözaltına alınan 37 yaşındaki Muhammet Avcı, polisin elinden kaçtı; Türkiye’ye denizden jet-ski ile kaçak olarak giriş yaptı


Gürcistan’ın Acara Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Batum’a bir alacağını tahsil etmek için giden Muhammet Avcı, Türkiye’ye dönerken, alacaklısı ile tartıştığı gerekçesiyle Sarp Sınır Kapısı’nda Gürcü polislerce gözaltına alındı. Avcı yaşadıklarını şöyle dile getirdi:



‘Türklere tuzak kuruyorlar’


“Türklere kurulan tuzaklarını bildiğim için, birşey koymamaları için araçtan indim ve kilitlediğim arabanın anahtarını karşı taraftaki Türk Gümrük görevlilerine atarak yardım istedim. Bu sırada Gürcüler üzerime çullanarak beni gözaltına aldılar, Gonia Polis Merkezi’ne götürdüler. Burada 2 gün kaldım. Eroin tuzağına düşürülen Türklere eroin eritilmiş su içirildiğini, yapılan tahlillerde de kanlarında eroin bulgusu çıktığını biliyordum. Bir güvenlik görevlisi bana tuzak kurulmak istendiğini belirterek polis merkezinden çıkmamı sağladı. Bir jet-ski ayarladım. Deniz üzerinden Türkiye sınırını geçerek Kemalpaşa sahilinden Türkiye’ye giriş yaptım.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24