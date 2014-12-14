'Jet rejisör' Çetin İnanç, yönettiği filmi 31 yıl sonra ilk kez izledi

Türk sinemasında "jet rejisör" lakabıyla tanınan yönetmen Çetin İnanç, 31 yıl önce çektiği "Vahşi Kan" filmini ilk kez izledi.



Çetin İnanç, İstanbul Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde gösterilen "Fantasturka Türk İşi Fantastik Filmler Festivali"nde, 1983 yılında çektiği ve Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı "Vahşi Kan" filmini izledikten sonra seyircilerin sorularını yanıtladı.

'Haftada 4 film çekiyordum'

Dönemin koşullarını anlatan İnanç, "Bu filmi 31 senedir seyretmemiştim. Yaptım, sinemalarda gösterildi, ilk kopyayı bile seyretmedim. Çünkü vaktim yoktu, haftada 4 film çekiyordum" dedi.

İnanç, ilk kez izlediği filmini beğendiğini ifade ederek, o günkü şartlar dikkate alındığında kurgusu, resimleri, kamera hareketleri için ''Başkası yapsa elini sıkardım'' diye konuştu.

Filmi çekerken telsiz kullandıkları için tutuklandıklarını da söyleyen İnanç, filmdeki başçavuşun gerçek başçavuş olduğunu, jandarma karakoluna götürüldüklerini, daha sonra ise başçavuşun filmde rol almayı kabul ettiğini dile getirdi.

Avantür filmlere yönelik eleştirilere değinen İnanç, kovboy filmlerinden dini filmlere, aksiyon filmlerinden erotik filmlere kadar, dönemin eğilimlerine göre 150 civarında film çektiğini bildirdi.

"Benim Oscar aday adayı olmuş, Cannes'a gitmiş filmlerim de var" diyen İnanç, "73 yaşındayım, hâlâ film projem var. Kişiliğimi, sanatımı yansıtacak bir film daha çekemedim" diye konuştu.

'Her filmimde İyi insan-kötü insan savaşına yer verdim'

İnanç, yaptığı her filmde iyi insan-kötü insan savaşına yer verdiğini söyledi. Filmlerin çoğunda hazır senaryonun olmadığını, doğaçlama çekildiğini de anlatan İnanç, "Bir emek var, o günün şartlarına göre iyi işler ortaya çıkardık" ifadesini kullandı.

Tarkan, Çeko, Zagor ve Mandrake yarın görülecek

Festivalin bugünkü programı, Ayhan Işık'ın da rol aldığı 1974 İtalya yapımı "Ölümün Nefesi" filmlerinin gösterimiyle sona erecek.

14 Aralık Pazar günü ise "Tarkan Altın Madalyon", "Çeko", "Zagor Kara Bela" ve "Sihirbazlar Kralı Mandrake Killing'in Peşinde" filmleri ücretsiz gösterilecek.

Gösterimlerin ardından Çetin İnanç, oyuncular Yılmaz Köksal ve Levent Çakır, karikatürist Yener Çakmak söyleşileri de gerçekleştirilecek.

Festival 18-19-20-21 Aralık tarihlerinde de Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde devam edecek. Festival süresince tüm film gösterimleri ücretsiz.