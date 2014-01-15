Jet Fadıl Maldivler’de ada satın aldı

Jet Fadıl olarak ünlenen işadamı Fadıl Akgündüz, Türkiye’de lüks tatil hizmeti verdiği muhafazakar kesime artık Maldivler’de satın aldığı Kofenbe Adası’nda da konaklama hizmeti satacak. “Artık Müslümanların da bir adası oldu” diyerek bilboardlara reklamlar veren Fadıl Akgündüz, ada için, “7 hilalli hizmet verecek” diye belirtiyor. Ada için 170 milyon dolar ödediği belirtilen Fadıl Akgündüz’ün Bayrampaşa’da yaptırdığı Caprice Gold’un 63 dairesine, 4.5 milyon dolar alacak nedeniyle haciz konulmuştu.

İddialara göre, Fadıl Akgündüz’ün satın aldığı Kofenbe Adası, üzerindeki gölle birlikte 6 bin dönüm büyüklüğünde. Fadıl Akgündüz adaya 600 odalı bir otel ve 107 villadan oluşan bir proje yapıyor. Hürriyet'ten Fatma Aksu'nun haberine göre, Projenin yüzde 70’i tamamlandı.

'Uçak şirketi de kuracağım'

Akgündüz, otelin işletmesini yüzde yüz kendilerinin yapacaklarını, ulaşım maliyetini düşürmek için ayrıca bir uçak şirketi de kuracaklarını söyledi. OLAkgündüz 40 yıla kadar devre tatil imkanı da sunacaklarını, önümüzdeki Kurban Bayramı'ndan itibaren işletmeye hazır hale getireceklerini söyledi.

Haremlik - Selamlık plaj

Finansman sıkıntı yaşayan bir firmayı satın alıp, büyük ortak olduklarını, işletmesinin yüzde yüz Caprice Gold tarafından yapılacağını anlatan Akgündüz, “Bizim müşteri pörtföyümüz tamamı muhafazakar kesim. O yüzden adada özel erkek ve kadın plajları olacak. Adanın 1 kilometre karasuları var ve izinsiz kimse adaya yanaşamıyor. Satışlarımıza başladık. Şimdiden olağanüstü talep var” dedi.