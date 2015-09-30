Jet Fadıl'ın Caprice Oteli'ne haciz geldi

İstanbul Bayrampaşa’da inşa ettiği Caprici Gold projesi yarım kalan 'Jet Fadıl' lakaplı işadamı Fadıl Akgündüz’ün Aydın Didim’deki oteline dün haciz geldi. İstanbullu bir firmanın koydurduğu haciz için işlemler dün gün boyu sürdü. Otelde bulunan bilgisayarların yanı sıra, tatil ve dinlenme için otele gelen müşterilerin yatakları ve mini dolapları da haczedildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Aydın'ın Didim İlçesi'nde, Jet Fadıl olarak bilinen işadamı Fadıl Akgündüz'e ait İslami konsepte hizmet veren 4 yıldızlı otelde, haciz işlemleri yapıldı. İstanbullu bir firmanın yaklaşık 4 milyon lira alacağına karşılık koydurduğu haciz işlemi, Didim İcra Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirdi.



İstanbul merkezli bir yapı denetim şirketinin yaklaşık 4 milyon liraya alacağına karşılık; İşadamı Fadıl Akgündüz'e ait Didim'in Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan Caprice Thermal Palace Oteli'nde, haciz işlemi gerçekleştirildi.

Polis eşliğinde dün (salı) öğlende otele gelen Didim İcra Dairesi memurları, otelin restoran ve lobisinde bulunan masa ve sandalyeler ile resepsiyon, muhasebe ve bilgi işlem odalarında bulunan bilgisayarlara el koydu.

Müşteriler ortada kaldı

Otel odalarında bulunan mini buzdolapları, yataklar, bazalar, televizyonlar ve kasalar bir kamyon ile iki kamyonete yüklendi. Oteli tercih eden müşteriler, icra çalışmalarını şaşkın gözlerle izledi. Giriş kattan başlayan haciz işlemi, üst katlara doğru devam etti. Müşteriler, odalardaki eşyaların alınması sonrası ortada kaldı.

Ayrıca icra çalışmalarını görüntülemek isteyen basın mensupları, otele ait güvenlik görevlilerinin engeliyle karşılaştı. Haciz işlemlerinin sürdüğü sırada gazetecilerin görüntü almalarını engellemek isteyen otel görevlileri, otelin dış kapısına otobüslerle kapatarak görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. 12 saat süren haciz işleminin ardından otel yetkililerinden ya da haciz koyan firmadan herhangi bir açıklama yapılmadı.





Maldivler projesi de yarım kaldı

'Maldivlerde erkek kadın ayrı tatil projesi' sloganı ile 60 bin kişiden para toplayan Fadıl Akgündüz'ün proje için ödeme yapmadığı ortaya çıkmıştı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Caprice Gold Maldivler reklamlarından dolayı Akgündüz'e 50 bin lira cezası kesmişti.



300 çalışan işten atılmıştı



Mali krizdeki Akgündüz'ün Didim'deki Caprice Otel'de, Ocak ayında 300'e yakın otel çalışanını tazminat ödemeden işten çıkardığı ortaya çıkmıştı. İşçiler, olayı yargıya taşırken dava açan ve ismini vermek istemeyen bir işçi, “Bize başka bir seçenek bırakmadı. Bunca zamandır yaşanan hukuksuzlukların incelenmesi ve kıdem tazminatlarımızı almak için davalarımızı açtık. Fadıl Akgündüz'e karşı direnişimiz devam edecek.” demişti.

Otel ablasının üstüne kayıtlı

Caprice Gold Otel projesi ile 1 milyar liralık cezadan ve mağdurların açacağı davalardan çekinen Akgündüz'ün, 258 milyon lira değerindeki Caprice Didim Otel ile 52 villa ve Milas'taki 300 milyon liralık 119 dönüm arsayı ev kadını ablası Avniye Obut ve eniştesinin şirketine devrettiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu otel 2 bin 200 yatak kapasiteli.



Değeri 500 milyon lira



Fadıl Akgündüz'ün eski ortağı Sacit Duran ise Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, söz konusu otelin bugünkü değerinin 500 milyon liradan aşağı olmadığını söyledi. Duran, dün yapılan haciz işleminin muvazalı olabileceği şüphesine dile getirdi.



Akgündüz'ün 2012 yılı mayıs ayında açmayı planladığı Bayrampaşa'daki Caprice Gold projesinin inşaatı da yarım kalmtıştı. Anılan projeden devremülk alan yüzlerce kişi, paralarını alamadıklarını açıklamıştı.