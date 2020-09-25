'Jet Fadıl'ın projesi Caprice Gold’un tasfiyesi için ilk adım atıldı

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın aktardığına göre iflas müdürlüğü tarafından tutanakta yer alan 6 aday, hakim tarafından onaylandıktan sonra yapılacak ikinci toplantıda Caprice Gold Gayrimenkul’ün tasfiyesi yapılacak. 2. İflas Müdürlüğü’ne bugüne kadar yaklaşık 250 kişinin alacaklı olarak adını yazdırdığı öğrenildi.

Proje tamamlanmamıştı

Fadıl Akgündüz'ün yarım kalan son büyük projesi olan İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold devre mülk projesi ile geçen 31 Aralık'ta Capricegold Gayrimenkul Yatırım şirketinin iflasına karar verilmişti.

Şirketin tasfiye işlemleri için alacaklılar listesi oluşturan iflas dairesi, tüm varlıkların değerini ortaya çıkaracak. Oluşturulacak iflas masası Capris Gold’un tüm varlıklarının icradan satışını yapacak.

"Jet Fadıl' markasına şerh kondu

İstanbul 2. İflas Dairesi, şirket varlıklarının tespiti için ilgili kurumlara yazı yazmıştı. Türk Patent ve Marka Kurumu'na gönderilen yazıda ise Capricegold Gayrimenkul adına tescilli marka ve patentlerin üzerine iflas şerhi konularak bilgi verilmesi istenmişti.

Gönderilen cevapta, anılan şirket adına tescilli arasında ‘Jet Fadıl' markasının da bulunduğu 17 markanın olduğu belirtilmişti.

Nitelikli dolandırıcılıktan yargılanması devam ediyor

Öte yandan İstanbul Bayrampaşa’daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla “Nitelikli dolandırıcılık” suçundan 2 bin 443 yıla kadar hapsi istenen Fadıl Akgündüz ve akrabalarının yargılanması ise İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.