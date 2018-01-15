Jet Fadıl, 100 bin lirayı yatıramadı; 14 devre mülk icradan satılacak

2 bin 442 yıl hapis cezası istemiyle yargılanırken Bayrampaşa’daki 'Capricegold' projesini bitirmesi amacıyla tahliye edilen Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz'ün inşaatına haciz geldi. Akgündüz 100 bin lirayı yatıramadığı için 14 devremülk iki ay içinde icradan satılacak.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, Fadıl Akgündüz’ün yargılandığı Caprice Gold davasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Caprice Gold projesini bitirmek için tahliye talep eden ve bu isteği 10 ay önce gerçekleşen Fadıl Akgündüz, 100 bin lirayı ödeyemeyince Bayrampaşa’daki inşaatına haciz geldi. Projedeki 14 devremülk önümüzdeki şubat ve martta icradan 6 bin 600 liraya satışa çıkartılacak.

Jet Fadıl’ın her bir mağdura yüz binlerce liraya sattığı devremülkler için pay sahibi yaklaşık 700 mağdura tebligat gitti. İstanbul Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devremülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı gerekçesi ile 21 Aralık 2015’te tutuklanan ve hakkında 2 bin 442 yıl hapis cezası istenen “Jet Fadıl” lakaplı Fadıl Akgündüz, 28 Mart 2017’de tahliye edilmişti. Bu süreçte şirketin içini boşalttığı bilirkişi raporlarına giren Akgündüz’ün yargılandığı davayı etkileyecek bir gelişme yaşandı.

14 devre mülk satılacak

Skala Medya İletişim A.Ş., Caprice Gold’un 2014 yılında ödemesi gereken 6 adet çek ödenmeyince İstanbul 10. İcra Müdürlüğü’ne başvurarak yaklaşık 1.5 milyon TL’lik icra takibi başlattı. Takibe karşı Akgündüz cephesinde herhangi bir itiraz olmayınca karar kesinleşti. Şirket borcu ödemediği için Caprice Gold Gayrimenkul Yatırım Turizm ve İnşaat Tic. Ltd. Şti. mülkiyetinde bulunan devremülkler haczedildi, değer tespiti yapıldı. Bu değer tespitine itiraz edildi, mahkeme yeniden bir değer tespiti yaptırdı. Jet Fadıl’ın mağdurlara yüz binlerce TL’ye sattığı devremülklerin değerleri 6 bin 600 TL olarak tespit edildi. 14 gayrimenkul (devremülk için) toplam 93 bin 850 TL değer biçildi. Ve 14 devremülkün 12 Şubat 2018 ve 15 Mart 2018 tarihlerinde satılmasına karar verildi.

700 mağdura tebligat

Bu gayrimenkullerde bahsi geçen paylar Caprice Gold Gayrimenkul Yatırım Turizm ve İnşaat Tic. Ltd. Şti.’nin gözüküyor ancak devremülk olduğu için farklı dönemlerin sahipleri olan yaklaşık 700 kişiye tebligat yapıldı.

14 mağdur avukatı Papakçı: Mağdurun eli kolu bağlı

Caprice Gold davasında bu önemli gelişme yaşanırken bir adım da mağdur avukatından geldi. Mağdur avukatı Dr. Acun Papakçı, Bayrampaşa’daki Caprice Gold’a verilen kat irtifakının sona erdirilmesi için dava açtı. Papakçı, başvuruyu ve yaşanan gelişmeleri şöyle değerlendirdi:

''Fadıl Akgündüz ve akrabalarından oluşan Capricegold şirketinin yöneticileri inşaatın tamamlanacağından bahsederek zaman kazanıyorlar ve bu süre içinde şirketin içini boşaltıyorlar. Her geçen gün şirketten binlerce yatırımcının parası buharlaşıyor. Ne yazık ki tüm açıklamalarımıza rağmen şirketten mal kaçırılmasını engellemekle görevli olan ceza mahkemesi şirket yöneticilerini tutuklamadığı gibi şirket ile ilgili bir tedbir de uygulamıyor. Şu an için mağdurların mal kaçırılmasına engel olması mümkün değil ve elleri kolları bağlanmış durumda.

Bu gelişmeler nedeniyle mal kaçırılmasının da önlenmesi için son bir şans olarak kat irtifakının sona erdirilmesini talep ettik. Bu inşaatın yönetim planından sonra 5 yıl içinde bitirilememesi durumunda kat irtifakının sona erdirilmesi söz konusu. Bu inşaatın bitirilmesi hem maddi yönden hem de süre yönünden mümkün görünmüyor. Bu durumda kat irtifakının sona erdirilmesi ile tüm yatırımcılar şirkete karşı alacaklı konumuna gelecek ve ona göre alacaklarını talep edebilecek. Bu süreçte dava açanlar tedbir talep ederek en azından kendi yatırımları kadar mal kaçırılmasının önüne geçebilecek. Burada dikkat edilmesi gereken kat irtifakı tapularının gerçek birer gayrimenkul tapusu değil deyim yerindeyse şarta bağlı tapular olmaları. Yani inşaat bitince gerçek bir tapuya dönüşecek kat irtifakı tapularının, inşaat bitirilemediğinde herhangi bir anlamı kalmıyor. Ne yazık ki binlerce yatırımcı ‘tapumuz var nasıl olsa’ diye düşünüyor. Hukuki eksik bilgi nedeniyle kat irtifakı tapuları sorumlular tarafından yine para toplanmasında ne yazık ki akıllıca kullanılmış.

Şirketin savunması sonrasında mahkeme tarafından inşaatın bitirilmesi için süre verilmesi söz konusu. Ancak 2014 yılından olan 1.5 milyon TL’lik borcunu ve hatta bu borcun 100.000 TL’sini dahi ödemeyen şirketin bu inşaatı bitiremeyeceği somut olarak ortada. Bu nedenle başvurumuzun ardından tutulan tensip zaptından anlaşıldığı kadarı ile davayı son derece dikkate, ciddiye alan mahkemenin süre vermeden kat irtifakını sona erdirmesini bekliyoruz. Bu Caprice Gold davalarında yeni bir perde aralayacak. Maalesef bunlara gerek kalmadan ceza mahkemesi tüm önlemleri alıp, sorumluları tutuklayabilir ve şirketin mallarına tedbir uygulayabilirdi. Şirketin yöneticilerini tutuklamadığı gibi tutuklu olanları da serbest bırakan mahkemenin tedbir de uygulamaması bizi bu yönden şansımızı denemeye itti. Kat irtifakı sona erdirildiğinde, Caprice Gold inşaatı için verilen sözlerin yerine getirilemeyeceği kesin olarak ortaya çıkacak ve bu gelişme doğrudan açılan davaların kazanılmasını beraberinde getirecek. Şu an bu dava ile birlikte mal kaçırılmasının önlenmesi son derece önemli. Bunun için mağdurların birlikte hareket etmesi ve gerekli önlemlerin alınması için gerekli işlemleri yapmaları gerekiyor.''

Jet Fadıl "Tahliye olumlu hava yarattı" demişti

Jet Fadıl tutuklu tutuklu yargılandığı sırada mahkeme heyetine, “Bayrampaşa Projesi çok önemli bir projeydi. Banka kredisi kullanılmayacağının duyuruları yapıldı. 8 bin 400 kişiye satış yapıldı. Türkiye ekonomisi 2 yıl sıkıntı yaşayınca, satışlar da durdu. Satışlar yüzde 17’de kaldı. Şu anda proje beklemektedir. 70 milyonluk daha kaynağa ihtiyaç var” demişti. Bu savunmanın ardından 28 Mart 2017’de tahliye edilen Akgündüz, 4 ay sonra bu kez tutuksuz sanık olarak hâkim karşısına çıkmıştı. Temmuz 2017’de Mahkeme Başkanı Mustafa Karayıldız’ın “Bu projenin tamamlanabilmesi için bir girişimin var mı” sorusuna Jet Fadıl şu yanıtı vermişti:

“Projelerin yüzde 85’i, inşaatın ise yüzde 75’i belediye raporlarında bitirildi. Prosedür yerine gelmiş olsa da kalan kısmı için bir yatırım miktarı gerekiyor. Yurtdışında yatırımcılarla görüşüyoruz. 2-3 aylık süre uzun süre değil. Turizm yeni yeni toparlanıyor. Araya hukuki süreç girdiği için temkinli bakılıyor. Tahliye olmam olumlu bir hava yarattı. İnşallah çok uzun sürmeden iyi neticeler alacağız. Bitmemesi gibi bir ihtimal olamaz. Grubun kendi kaynakları var, oradan fon aktarılması söz konusu olacak. 1.5 yıllık zaman içinde daha güzel icraat anlamında anlatacaklarımız olacak. 15 ay tutuklu kaldım. Bu şikâyetlerin olmasından dolayı proje geri kaldı.”