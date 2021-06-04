Jet2, Türkiye'ye uçuşları 22 Temmuz'a kadar başlatmama kararı aldı

T24 Dış Haberler

Britanya merkezli havayolu şirketi Jet2, Londra'nın yeni seyahat kararları güncellemesi doğrultusunda 22 Temmuz'a kadar Türkiye'ye uçmama kararı aldı.

Jet2'den yapılan açıklamada, "Türkiye kırmızı listeden çıkarılmadığı için uçuşları ve tatil programlarını 22 Temmuz'da açmaya karar verdik" denildi.

Jet2, diğer bölgelere olan uçuşlarını ve turizm acentasının da tatil programlarını 1 Temmuz itibariyle tekrar başlatacağını duyurdu.

Şirket, yeni kararlardan etkilenen müşterilerin paralarının iade edileceğini bildirdi.

Britanya, dün açıkladığı yeni kararda Türkiye'yi yine kırmızı listede tutmuş, yani Koronavirüs riskinin çok yüksek olduğu bölge olarak nitelendirmişti.

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