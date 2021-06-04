Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün için "Karadeniz kıyılarından iyi haberler vereceği" sözünün ardından Reuters, "Doğalgaz 'haberi' Türk Lirası için kurtarıcı güç olmaz" başlıklı bir haber yayımladı.

Reuters haber ajansının son dakika olarak geçtiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapması beklenen açıklamanın doğalgaz keşfiyle ilgili olacağı iddiaları "Doğalgaz 'haberi' Türk Lirası için kurtarıcı güç olmaz" ifadeleriyle değerlendirildi.

TIKLAYIN - Bloomberg: Türkiye'nin Karadeniz'de yeni bir doğalgaz keşfi ilan etmesi bekleniyor

Reuters'ın haberi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan eski stratejilerine doğru gidiyor" ifadelerine yer vererek, Erdoğan'ın bugün Karadeniz kıyılarından 'iyi haberler vermesinin' beklendiğini aktardı. Haberde, Erdoğan'ın Türk lirası geçen yıl "ip üstündeyken" yine müjde olarak Sakarya bölgesinde 405 milyar metreküp doğalgaz bulunduğunu duyurduğu hatırlatıldı.

Haber şu ifadelerle devam etti: "Daha basit bir çözüm var. Erdoğan bu hafta, üçüncü defa para politikası konusunda iş birliği yapmayan Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdikten üç aydan kısa bir süre sonra, faizlerin daha fazla düşürülmesi çağrısı yaparak liranın dolar karşısında rekor seviyesinde değer kaybetmesine yardımcı oldu. Bir yandan da Ruslar ve Britanyalılar bu yaz Koronavirüs endişesiyle Türkiye plajlarından kaçınıyor. Artık, kendini yüksek faiz oranlarının düşmanı olarak niteleyen kişinin sessiz kalması zamanı"

Bloomberg: Türkiye'nin Karadeniz'de yeni bir doğalgaz keşfi ilan etmesi bekleniyor

Bloomberg, Türkiye'nin Karadeniz'de yeni doğalgaz yatakları keşfettiğini, konuya dair resmi açıklamanın yakında yapılmasının beklendiğini duyurmuştu.