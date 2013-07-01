Jessica Simpson yeniden anne oldu

Jessica Simpson, bir yıl aradan sonra ikinci kez anne olma sevincini yaşadı.



1 yaşında Maxwell adında kızları olan çiftin, oğullarına Ace Knute ismini verdikleri açıklandı. US Magazine'in haberine göre, bebeğin ikinci ismine babası Eric Johnson'ın dedesinin ismi olan Knute adının verilmesi kararlaştırıldı.

Jessica Simpson'ın babası doğum sevincini Twitter üzerinden "Yeni bir toruna sahip olmak çok gurur verici" şeklinde ifade etti.

3 yıldır nişanlı olan çiftin ne zaman evleneceği ise tekrar merak konusu oldu.