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Jessica Parker,Göcek'te

'Sex and The City' ile tanınan Sarah Jessica Parker, Türkiye'de tatil yapacak

13 Ağustos 2008 03:00

Rol aldığı 'Sex and the City' dizisi sayesinde tüm dünyada tanınan ABD'li oyuncu Sarah Jessica Parker, tatil için tercihini Türkiye'den yana kullandı. Geçen hafta ünlü yıldız, 11 yıllık aktör eşi Matthew Broderick tarafından aldatıldığı yönünde basında çıkan haberler nedeniyle zor günler geçirmişti. Parker'ın bu söylentilerden kısa süreliğine kurtulmak ve eşiyle aşk tazelemek için haftaya Türkiye'ye gelerek Göcek'te tatil yapacağı kaydedildi.

Önce İstanbul'a gelecek olan ünlü oyuncu ve eşinin, buradan Muğla'ya geçeceği öne sürüldü. Çift, lüks bir yat kiralayarak turkuvaz rengi deniziyle ünlü Göcek koylarında mavi yolculuğa çıkıp aşk tazeleyecek. 1998-2004 arasında 94 bölüm halinde yayınlanan ve reyting rekorları kıran 'Sex and the City,' 8 dalda Altın Küre ödülü kazanmıştı.

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