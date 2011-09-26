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Jessica Parker ayaklarıyla şaşırttı

Yıllarca yüksek topuklu ayakkabılar gezen Sarah Jessica Parker'ın topuklarının cezasını ayakları çekiyor.

26 Eylül 2011 03:00

T24 - Yıllarca yüksek topuklu ayakkabılar gezen Sarah Jessica Parker'ın topuklarının cezasını ayakları çekiyor.
 


46 yaşındaki aktris New York'ta katıldığı galada zayıflığı ve giyimiyle yaşına göre genç gösterse de ayaklarındaki damarlar bu etkiyi tersine çevirdi.


'Sex and the City' dizi ve filmlerindeki Carrie Bradshaw rolüyle tanınan Sarah Jessica Parker, daha önce yaptığı birr röportajda Manolo Blahnik ayakkabılarına olan tutkusunun ayaklarını bu şekilde yıprattığını açıklamıştı.


Parker, yüksek topuklarla ayaklarına zarar verdiği için ayaklarında hiçbir his olmadığını ve ayaklarını hissemediğini de söylüyor.


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