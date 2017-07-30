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Yaşam

Jess Molho’nun eşi Bodrum'daki gece kulübü saldırısında yaralandı

"Eşim şimdi hastanede ve yarın bir operasyonla kurşun çıkartılacak"

30 Temmuz 2017 17:25

Bodrum Türkbükü'ndeki bir gece kulübüne, gece yarısı silahlı saldırı düzenlendiği ve olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Silahlı saldırıda yaralananlar arasında ünlü sunucu Jess Molho’nun eşi Zeynep Molho da bulunuyor.

Hürriyet'in haberine göre ünlü sunucu, eşinin hayati tehlikesi olmadığını belirterek " Seken bir kurşun eşimin sırtına saplanmış. Bir kaburgası kırık. Kurşun derinin altında kalmış. Ben şu an görebiliyorum. Bir mucize oldu. Eşim şimdi hastanede ve yarın bir operasyonla kurşun çıkartılacak" dedi.

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