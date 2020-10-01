Jese Rodriguez hamile sevgilisini bırakıp, eşine döndü!

Futbolculuk kariyerinden daha çok özel hayatıyla göz önünde olan İspanyol forvet Jese Rodriguez, bir kez daha gündemde. Ünlü futbolcu, 3 çocuğunun annesine dönünce, şu anda hamile olan eski sevgilisi isyan etti.

İspanyol basınında yer alan habere göre Jese Rodriguez, 2016 yılındaki ayrılıkları kriz yaratan eski sevgilisi Aurah Ruiz ile yeniden görüşmeye başladı.

Modellik kariyerinin yanı sıra televizyonda da boy gösteren Aurah Ruiz'le sorunlu bir ilişki yaşayan ve Ruiz'den olan oğlu Nyan'ın sağlık problemleri nedeniyle büyük korku yaşayan 27 yaşındaki forvet, Paris'te ünlü modelle yemek yerken kameralara yakalandı.

Ağustos ayında da Las Palmas'ta birlikte görülen ünlü çiftin Paris'te de akşam yemeği yerken yakalanması, barışarak yeniden bir araya geleceklerine dair iddiaları kuvvetlendirdi.

Yaşanan bu gelişmeler sonrası İspanyol futbolcunun ayrıldığı son sevgilisi Janira Barm, Rodriguez'e sert tepki gösterdi.

Jese'den bir çocuğu olan ve ikinci çocuğuna hamile kaldıktan kısa bir süre sonra 27 yaşındaki forvetle yollarını ayıran Barm, "Onun ne yaptığı ve kiminle ilişki yaşadığı umrumda değil. Kimse beni terk etmedi. Şu an çok mutlu bir hayatım var ve bir baba olarak sorumluluğunu yerine getirmesi dışında Jese'yi umursamıyorum. Bizi bir araya getirecek tek şey, çocuklarına karşı sorumluluğudur" şeklinde konuşarak tepkisini dile getirdi.

Jese Rodriguez'in yeniden görüşmeye başladığı Aurah Ruiz ayrıldıkları dönemde golcü oyuncuyu, sağlık sorunları yaşayan çocuklarıyla ilgilenmemekle ve kendilerini yarı yolda bırakmakla suçlamıştı.

Ünlü futbolcunun 3 çocuğunun annesine dönmesi, hamile sevgilisini isyan ettirdi

Bu suçlamaya karşılık golcü oyuncu, ailesindeki tüm bireylere saygı beklediğini dile getirmişti.