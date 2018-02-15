JES projesinde mahkemeden mahalleliyi sevindiren karar

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’İN Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi\'nde, jeotermal kaynak aramak için hazırlanan proje, mahkemeden döndü. İzmir 1. İdare Mahkemesi, açılmak istenen 2 sondaj kuyusunun, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Kanunu\'nun 20. maddesine aykırı olduğuna hükmetti. Mahalleli sondaj çalışmalarını engellemek için nöbete başlamıştı.

İzmir\'in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi\'nde bir şirket tarafından jeotermal kaynak aramak için başlatılan çalışmalar, mahkeme kararıyla durdu. Mahalle sakinlerinin, zeytinlik alanlar ile tarım alanlarına zarar verdiği gerekçesiyle Jeotermal Enerji Santrali’ne (JES) karşı İzmir 1. İdare Mahkemesi\'nde açtığı davada, mahkeme heyeti vatandaşı haklı buldu. İzmir Valiliği\'nce verilen \'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu gerekli değildir\' kararını, hukuka aykırı bulan mahkeme, kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmetti. Dosyayı inceleyen mahkeme kararında, işleme konu olan proje sahasında, açılması planlanan sondaj kuyularından itibaren 3 kilometrelik alan içerisinde zeytinlik alanlar bulunduğu ve söz konusu faaliyette zeytinliklere zarar vermeden, kimyevi atık bırakmayan, tuz ve duman çıkarmayacak şekilde faaliyette bulunulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğuna dikkat çekti. Kararda, 3573 sayılı kanuna atıfta bulunan mahkeme, \"Bu kanun uyarınca zeytinlik sahalarına 3 kilometreden daha kısa mesafede yapılması mümkün olmayan projelerden olan JES projesi için verilen \'ÇED gerekli değildir\' kararında hukuka uyarlılık bulunmamaktadır\" denildi. Diğer taraftan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararın doğurabileceğine hükmedildi. Karar mahkeme heyeti tarafından oy birliği ile kesin olarak alındı. Bu nedenle ne İzmir Valiliği ne de şirket karara karşı itirazda bulunamayacak.

NE OLMUŞTU?

Özel bir şirket, Uzundere Mahallesi\'nde, Jeotermal Enerji Santrali (JES) kuyusu açmak için proje dosyası hazırlanmış ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 7 yıllığına tahsis edilen alanda 2 adet sondaj kuyusu açmak için bölgeye gelmişti. Mahalle sakinleri, şirketin alanda çalışma yapmaması için nöbet tutmaya başlamış ardından da projenin zeytin ağaçları ile tarım arazilerini zarar vereceği gerekçesiyle, proje için verilen ÇED gerekli değildir kararına karşı dava açmıştı.



FOTOĞRAFLI