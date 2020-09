Jerry Garcia, 9 gün boyunca internetten yayınlancak konserlerle anılacak

T24 Dış Haberler

Grateful Dead'in 1995'de hayatını kaybeden solist ve gitaristi Jerry Garica, 9 gün boyunca internetten yayınlanacak canlı performanslarla anılacak.

Garcia'nın 25. ölüm yıl dönümü için 1 ile 9 Ağustos arasında gerçekleştirilecek organizasyonda müziğin yanı sıra Jerry hakkında anılar da paylaşılacak. Yayından elde edilen gelir Grateful Dead üyeleri tarafından 1984'de kurulan kâr amacı gütmeyen organizasyon Rex Foundation'a bağışlanacak.

'Daze Between' isimli yayında Grateful Dead'in eski üyelerini içeren gruplar Dead and Compan ve Bob Weir and the Campfire Band'in yanı sıra Amos Lee, Hiss Golden Messenger ve Graham Nash gibi düzinelerce grup sahne alacak.

Yayında Grateful Dead'le ilgili bazı ürünler de açık artırma yoluyla satılacak. Satılan ürünler arasında grubun gitarist Bob Weir tarafından imzalanmış bir gitar da bulunuyor.