Jermain Defoe, minik taraftarın anısını yaşatıyor: Kyle Lowery'nin adı vakfa veriliyor

Kanser hastalığına yenik düşen 6 yaşındaki Bradley Lowery ve Bournemouth futbolcusu Jermain Defoe’nin dostluğu, Bradley Lowery Vakfı ile devam edecek

FourFourTwo'da yer alan habere göre Bradley Lowery’yi Defoe’nin yanında verdiği sevimli pozlarıyla tanımıştık. Minik futbolsever Defoe ile Sunderland maçlarına çıkmış, yanından ayrılmasını istemediği Defoe hastanede geçirdiği gecelerde kendisine refakatçilik yapmıştı. 6 yaşındaki Bradley için Sunderland kulübü ve birçok futbolcu seferber olmuş, ancak hastalığı hiçbir şekilde gerileme göstermemişti. Bundan birkaç ay öncesine kadar da acılarına rağmen gülümsemekten hiç vazgeçmedi. Bradley artık Bradley Lowery Vakfı ile yaşayacak.

Bradley Lowery, kanserle

verdiği savaşı kaybetti

İngiltere’de yayımlanan bir televizyon programına katılan Bradley’nin annesi Gemma Lowery, babası Carl Lowery ve Defoe kuracakları vakıfla ilgili konuştu. Bradley ile tanışmış olmanın kendisini bambaşka bir adama dönüştürdüğünü, kendisini çok şanslı hissettiğini ve 6 yaşında olmasına rağmen cesaretinden çok etkilendiğini söyledi. “Bradley bana cesaretin ne demek olduğunu öğretti. Çıktığım her maçtan önce bana ilham vermeye devam ediyor. Ancak bunun bir bedeli var: Onu hatırladıkça acı çekiyorum.”

Bradley Lowery Vakfı kanser hastalığıyla mücadele eden çocuklara destek vermek amacıyla kurulacak. Vakfın kurucusu Bradley’in ebeveynleri ve Jermain Defoe de hamilerinden biri olacak.