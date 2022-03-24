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Spor

Jermain Defoe futbolu bıraktı

24 Mart 2022 16:11

Sunderland'de forma giyen 39 yaşındaki futbolcu Jermain Defoe, aktif kariyerini sonlandırdı.

Defoe, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "22 yılın sonunda profesyonel futbolu bırakma kararı aldım. 17 yaşındayken başladığım profesyonel kariyerimi bitirmek için doğru zaman olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

İngiltere Milli Takımı'yla çıktığı 57 maçta 20 golü bulunan Defoe, ülkesinde West Ham United, Portsmouth, Tottenham, Bournemouth ve Sunderland, Kanada'da Toronto, İskoçya'da da Rangers formaları giydi.

 

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