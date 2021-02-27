Jeremy Lin: Bana parkede 'Koronavirüs' dediler

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ABD'de Asyalı-Amerikalılara saldırılar artış gösterirken, uzun süre çeşitli NBA takımlarının formalarını giyen Jeremy Lin, Koronavirüs pandemisi sırasında kendisinin de parkede ırkçılığa maruz kaldığını söyledi.

Lin, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, "9 yıldır NBA'de oynayan biri olmanız size kortta 'Koronavirüs' diye hitap edilmesini önlemiyor" yazdı.

Mevcut olarak Golden State Warriors'ın G League takımı için oynayan Lin, Asyalı-Amerikalıların kendilerine "Gerçekten nerelisin?' diye sorulmasını, gözleriyle alay edilmesini, Hollywood'da stereotipleri güçlendiren rollerde oynatılmak istemelerini ve 'egzotik' olarak damgalanmalarını" eleştirdi.

Lin, 2019'da Toronto Raptors formasıyla mutlu sona ulaşınca NBA şampiyonu olan ilk Asyalı-Amerikalı basketbolcu olmuştu.