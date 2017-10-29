Jeremain Lens'ten 'oyuna girmek istemediği' iddialarına yanıt

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'la deplasmanda oynadığı maçta 'oyuna girmek istemediği' ileri sürülen Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, iddiaları yalanladı.

29 yaşındaki hücumcu, resmi Twitter hesabı üzerinden, "Söylentileri duydum ve herkesin bilmesini isterim ki her zaman severek oynayacağım ve elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye yazdı.

Ne olmuştu?

Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in oyuna girmek için ısındırmasına rağmen Jeremain Lens ve Gary Medel yavaş hareketlerle gelmiş; Güneş, tercihini Necip Uysal yönünde kullanmıştı.

Deneyimli çalıştırıcı maç sonrası basına yaptığı açıklamada "Oyuncuların heyecanla gelmesi gerekirdi" ifadesini kullanmış, daha istekli gördüğü Necip'i oynattığını söylemişti.