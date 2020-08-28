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Spor

Jeremain Lens'ten Beşiktaş'a ihtarname!

28 Ağustos 2020 17:08

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, iki aylık alacağı nedeniyle siyah beyazlı kulübe ihtarname yolladı.

Beşiktaş'ta eleştiri oklarının hedefindeki isim Jeremain Lens, iki aylık alacağı için ihtarname çekti. A Spor'un haberine göre Siyah beyazlı kulüp güne oyuncusunun kulübe, maaş alacağı olduğu gerekçesiyle gönderdiği ihtarname ile başladı.

32 yaşındaki Jeremain Lens, 2 aylık maaşını alamadığını gösteren belgeyi yönetime sundu ve aylık alacağının ödenmesini talep etti. Hollandalı futbolcu, ihtarnameyi PAOK maçından 1 gün sonra yolladı.

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