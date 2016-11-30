Jeremain Lens derbide oynayacak mı?

Milli takımında sakatlanan Jeremain Lens'in Beşiktaş karşısında oynaması cuma günkü testlere bağlı ancak oynamama ihtimali ağırlık kazandı.

Sarı-lacivertli ekipte Beşiktaş derbisinde sahalara dönmesi beklenen Jeremain Lens, rötar yaptı.



Hollanda Milli Takımı'nda sakatlanan ve yaklaşık 20 gündür formadan uzak kalan yıldız futbolcunun derbiye yetişmesi ‘yüzde 50' olarak ifade ediliyor.



Saha koşularına dün başlayan ve tedavisine tam gaz devam edilen yıldız futbolcunun cuma günü ayrıntılı bir teste gireceği öğrenildi.







Dick Advocaat'ın Lens'in oynamasını çok istediği ancak Avrupa Ligi'ndeki kader maçı olarak öne çıkan Feyenoord sınavını da düşünerek yıldız oyuncuyu saklamayı düşündüğü bildirildi. Lens, cuma günkü testlerde istenilen düzeyde olmazsa hafta içine saklanacak.