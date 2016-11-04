Jeremain Lens bir yıl sonra milli takımda

Jeremain Lens, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Hollanda Milli Takımına yeniden çağrıldı.

Hollanda Futbol Federasyonu, 13 Kasım'da Lüksemburg ile oynayacak olan A Milli Takımın kadrosunu açıkladı. Kadroda, Galatasaraylı Wesley Sneijder'in yanı sıra Fenerbahçeli Jeremain Lens de yer alırken, Robin van Persie yine davet almadı.

Fenerbahçe'yi sırtlıyor

Fenerbahçe'nin sezon başında Sunderland'dan kiraladığı Jeremain Lens, tahminlerin çok üstünde bir performans göstererek asistleriyle takımı sırtlayan isim oldu.



Sarı lacivertli formayı 9 resmi maçta giyen Lens, 5 asist yaptı, 2 gol attı. Jeremain Lens Hollanda Milli Takımına en son geçtiğimiz yılın Ekim ayında çağrılmıştı.