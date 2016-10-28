Wesley Sneijder'a milli davet

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Danny Blind, Belçika ve Lüksemburg maçlarında forma giyecek 22 kişilik aday kadro açıklarken Türkiye'den sadece Galatasaraylı Wesley Sneijder'ı çağırdı.

Danny Blind, açıkladığı 22 kişilik aday kadroya Galatasaray'dan Wesley Sneijder'i çağırırken, Nigel de Jong'u almadı.



Hollandalı çalıştırıcı, Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie, Gregory van der Wiel ve Jeremain Lens'i ise kadroya dahil etmedi.

Öte yandan, sakatlıktan dönen ve forma giymeye başlayan Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Arjen Robben de listede kendine yer buldu.

Hollanda'nın aday kadrosu

Kaleci: Maarten Stekelenburg (Everton), Michel Vorm (Tottenham)

Defans: Jeffrey Bruma (Wolfsburg),Jetro Willems (PSV), Terence Kongolo, Rick Karsdorp (Feyenoord) Virgil van Dijk (Southampton), Joel Veltman (Ajax), Daley Blind (Manchester United)

Orta saha: Davy Klaassen (Ajax), Jordy Clasie (Southampton), Bart Ramselaar, Davy Pröpper (PSV), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Wesley Sneijder (Galatasaray), Tonny Vilhena (Feyenoord), Stijn Schaars (Heerenveen), Arjen Robben (Bayern Münih)

Forvet: Luuk de Jong (PSV), Vincent Janssen (Tottenham), Bas Dost (Sporting Lizbon), Memphis Depay (Manchester United).