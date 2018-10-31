Jeotermal santral için yapılan ÇED toplantısında gerginlik

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova ve Efeler ilçe sınırlarına yapılacak jeotermal enerji santrali için düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısında gerginlik yaşandı. Jeotermal enerji santrali kurulmasına karşı çıkanların tepkisi üzerine jandarma ekipleri; firma yetkilileri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerini salondan çıkardı.

Bir grup çevreci, Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi yakınında yapılması planlanan jeotermal enerji santraline karşı çadır kurup, nöbete başladı. Çevrecilerin çadır nöbeti 78 gündür sürürken, bugün İncirliova\'nın Dereağzı Mahallesi\'ndeki düğün salonunda, santral için ÇED toplantısı yapıldı. Toplantıya çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarından 1000\'i aşkın çevreci katıldı. Vatandaşlar, santral karşıtı yazıların yer aldığı dövizler taşıdı, sloganlar attı. 100\'den fazla jandarma ve polis, mahallede güvenlik önlemi aldı. Toplantı öncesi çevreciler; Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlileri ile santrali kurmak isteyen şirketin yetkililerini salona almak istemedi. Vatandaşlar ile jandarma arasında uzun süren tartışma sonrası ise yetkililerin salona girişine izin verildi. Salonda konuşmak isteyen firma yetkilileri ıslık, düdük ve yuh sesleri ile protesto edilip, konuşturulmadı.

Firma yetkililerinin konuşmasına izin verilmeyince jeotermal karşıtı vatandaşların avukatı Akın Yakın devreye girerek, \"Bizi jandarmayla ve polisle karşı karşıya hiç kimse getirmeye çalışmasın. Buradan Aydın Valiliği\'ne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne soruyorum; Kızılcaköy\'ün nesinden korktunuz da bu toplantıyı Dereağzı Mahallesinde yaptınız? Açacakları tesise \'Sarı Zeybek\' diye bir isim de takmışlar. Bu alan Kızılcaköy ve Dereağzı Mahallesi\'nin bulunduğu alandır. Buralar birinci sınıf tarım alanıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'le özdeşleşen \'Sarı Zeybek\' adını sakın ola bu kuyulara vermeye kalkmayın\" dedi.

Avukat Akın Yakın\'ın konuşmasından sonra vatandaşlar, slogan atmaya devam edince ortam gerginleşti. Bunun üzerine jandarma, toplantıya katılan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri ve şirket yetkililerini dışarıya çıkarmak zorunda kaldı. Kapıda jandarma tarafından oluşturulan koridordan geçirilen görevliler ve firma yetkilileri, sivil ekipler eşliğinde araçlarına götürüldü.



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