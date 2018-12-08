Jeotermal eylemi sonrası medyaya yansıyan görüntülere soruşturma (2) - Yeniden

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\'Aydın Valiliği\'nden jeotermal eylemi sonrası soruşturma\' başlıklı haberimizi, \'eylem ve medyayaya yansıyan görüntülerle ilgili soruruşturma\' bölümünü, \'medyaya yansıyan görüntülerle ilgili soruşturma\' olarak düzeltiyoruz.



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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN Valiliği, arazilerinin yakınında jeotermal enerji santrali istemeyen vatandaşların yaptığı eylem sonrası medyaya yansıyan görüntülerle igili soruşturma başlattı.

Efeler ilçesinin kırsal mahallesi Kızılcaköy\'de tarım arazileri üzerine jeotermal enerji santrali kurmak isteyen firma yetkilileri, bazı kişilerden satın alınan 31 dönüm arazinin etrafına tel örgü çekmek için geçen pazartesi günü öğle saatlerinde görevlileri iş makineleriyle bölgeye gönderdi. Jeotermal santrali istemeyen mahalle halkı bölgeye gelince, 3 gün süren gerginlik yaşandı. Geçen çarşamba günü bölgeye gelen Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, halkla görüşüp ikna etti. Vali Yardımcısı Arat, firma tarafından, izin alınmadan bölgede herhangi bir şey yapılmayacağı sözünü verince halk olay yerinden ayrıldı.

Aydın Valiliği tarafından burada yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, \"5 Aralık\'ta ilimiz merkeze bağlı Kızılcaköy Mahallesi hudutları içinde jeotermal elektrik santrali inşa eden özel sektöre ait bir işletmeyle, bahse konu köyde yaşayan vatandaşlarımız arasında süregelen gerilimde tarafların zarar görmeden hukuk çerçevesinde kalmalarını sağlamak için güvenlik güçlerimiz görevlendirilmiştir. Ancak maksadı, bu olayı kendi art niyetleri doğrultusunda kullanmak olan, ilimiz dışından gelen bazı kişi ve çevrelerin gerilimi tırmandırması üzerine, Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat taraflarla görüşmek ve başkaca bir taşkınlığa meydan vermemek için görevlendirilmiştir. Taraflarla 4 saati aşan görüşmeler neticesinde, ilgili işletme yasal izinleri alıncaya kadar faaliyette bulunmama taahhüdünde bulunmuş, bunun üzerine vatandaşlarımız eylemlerini sonlandırmış, güvenlik güçlerimiz de normal görevlerine dönmüşlerdir. Olayın sükunete kavuşması sonrasında samimi sohbet ortamında Kızılcaköylü vatandaşlarımız, ananelerimiz çerçevesinde ikramlarda bulunmuş ve eylem son bulmuştur. Ayrıca medyaya yansıyan görüntülerle ilgili soruşturma süreci başlatılmış olup; kamuoyunun bilgisine saygı ile sunulur\" denildi.

\'BİR PARÇACIK BİBER GAZINDAN NE OLACAK\'

Arazilerinin yakınında jeotermal enerji santrali istemeyenler ile onları ikna etmeye çalışan Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Arat arasındaki diyaloğa ilişkin görüntü, sosyal medyadan paylaşınca tepkilere neden olmuştu. İlçe sakinlerinin, jandarmanın biber gazı sıktığı yönündeki şikayeti üzerine Arat\'ın, \"Bir şey olmaz. Bir parçacık biber gazından ne olacak?\" yanıtını vermesi eleştirilmişti.

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