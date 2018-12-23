Jeotermal enerji konut ve seraları ısıtırken, termal turizme katkı sağlıyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde yeraltından çıkan sıcak su, konut ve seraların ısınmasında kullanılırken, termal turizme de katkı sağlıyor.

İlçeye bağlı Hüdai Kaplıcaları mevkisinde 2 bin yılı aşkındır yer altından sıcak su çıkıyor. Belediye tarafından işletmesi sağlanan sıcak su, derinlikleri 200 ile 1000 metre arasında değişen kuyulardan 60 ile 86 derece sıcaklıkta çıkartılıyor. Bu sıcak suyla Kaplıca mevkisinde belediye tarafından işletilen apart, villa ve termal otelin banyo ve havuzlarının yanı sıra ısınma ve banyo ihtiyaçları karşılanıyor. 20 yılı aşkın süredir de ilçedeki konutlar bu sıyla ısıtılıyor.

Konutların ve kaplıcadaki termal otellerin ısınmasını sağlayan atık su, su dağıtım merkeziyle 850 bin metrekare alana sahip 18 seraya da dağıtılarak, domates seralarının ısıtılması sağlanıyor. Kullanıldıktan sonra soğuyan sular renjeksiyon kuyuları yardımıyla tekrar kaynağa gönderiliyor. Kaynakta yaklaşık 1 ay içerisinde ısınan su tekrar kullanılabiliyor. Bu şekilde yer altından çıkan sıcak suyla konut ve seralar ısınırken, oteller ve apartlardaki havuzlarda halka ve turistlere hizmet veriliyor. Apart ve otellerdeki sıcak suyun romatizmal hastalıklar başta olmak üzere, bel ve boyun fıtığı, eklem kireçlenmelerine fayda sağladığına inanılıyor.

\'İNŞALLAH HEDEFİMİZ 1000 DÖNÜMÜN ÜZERİNE ÇIKMAK\'

Sandıklı Belediye Başkanı Ak Partili Mustafa Çöl, jeotermal enerjinin ilçeye 20 yılı aşkın süredir hizmet verdiğini belirterek, \"Jeotermal enerjiyle 30 bin konuta eşdeğerde ısınma sağlamaktayız. Bunun 16 bini ilçemizdeki konutlarda, kalan kısmı ise kaplıca bölgesindeki apartlarda, villalarda, termal otellerde ve ısıttığımız 850 bin metrekare serada kullanılıyor. Bizim 200 metre ve 1000 metreden çıkan su kuyularımız var. Sıcaklık olarak da 60 derece ile 86 derece arasında değişiyor. Sandıklı\'ya ısınmak için saniyede 500 litre sıcak su basıyoruz. Geriye dönen suyu ise Kültür ve Turizm Bakanlığı\'ndan son 3 yılda aldığımız 35 milyonluk hibe projeyle çalışmasını gerçekleştirdiğimiz tek elden dağıtım projemiz sayesinde, ısıttığımız 350 bin metrekare seralarımızı 850 bin metrekareye çıkardık. Muhteşem bir dönüşüm ve çevre projesiydi. Hayata geçirmiş olduk. İnşallah hedefimiz 1000 dönümün üzerine çıkmak\" dedi.

\'2 BİN YILI AŞKIN GEÇMİŞE SAHİP\'

Jeotermal suyla ısıtılan 18 sera olduğunu vurgulayan Mustafa Çöl, \"Türkiye\'de teknolojik seraların en fazla olduğu ilçe konumunda Sandıklı, yine Türkiye\'nin en büyük termal otelinin bulunduğu ilçedir. 3 tane 5 yıldızlı otelimiz mevcut. Türkiye\'de ilk termal otelin temeli de rahmetli Adnan Menderes tarafından Sandıklı\'da atılmıştır. Bu termal otel belediyenin ve kiralık olarak işletilmektedir. 300 villayı da belediye işletmektedir. Çamur banyolarının da meşhur olduğu ilçedir Sandıklı. Bu çamur banyoları, termal suyun bulunduğu alan bizim bildiğimiz 2 bin yılı aşkın geçmişe sahip\" diye konuştu.

\'BU SUYUN DOĞALLIĞI, BİZİ MEST EDEN O\'

Antalya\'nın Korkuteli ilçesinden 35 yıldır Sandıklı\'ya geldiğini söyleyen Emin İsen, \"Bu sıcak su değişik bir şey. Kayınpederim vardı. Rahmetli oldu, gitti. Buraya gelmeden rahat edemezdi. Bu suyun doğallığı, bizi mest eden o. Hele şu dere yatağında sular kaynardı. Çok güzeldi. İçerdik o suları\" dedi.

\'BOŞA GİDEN SUYU DEĞERLENDİRMİŞ OLUYORUZ\'

Domates sera işletmecisi Murat Dağlı da \"Jeotermal dönüşle ısıtıyoruz seramızı. Sandıklı\'nın atık suyuyla 50 ile 55 derece sıcaklıktaki suyla seralarımızı ısıtma yapıyoruz. Yani boşa giden suyu değerlendirmiş oluyoruz\" diye konuştu.



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