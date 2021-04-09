Jeotermal Enerji Derneği Başkanlığı'na Ali Kındap yeniden seçildi

Jeotermal Enerji Derneği (JED) ilk olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Yönetim kurulu Başkanlığı'na yeniden Ali Kındap seçildi.

Genel Kurul Toplantısı'nda JED'in Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulu üyeleri belirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan da toplantıya online olarak katıldı.

Seçimin ardından konuşan JED Başkanı Kındap Jeotermal enerjinin yaygınlaşmasının ekonomiye olumlu etkiler yapacağını söyleyerek "Jeotermal enerjinin entegre kullanımının geliştirilmesi ve yaygınlaşması ile birlikte önemli bir ekonomik kazanım sağlanacak. Öyle ki bu sayede milyonlarca konut ısıtılabilir, yüz binlerce dekar modern serada tarımsal üretim artırılabilir ve istihdama hatırı sayılır oranda katkı sağlanabilir. Jeotermal enerji teşvik edilirse yenilenebilir enerji kaynakları arasında hak ettiği konuma ulaşacak ve yatırımcısından ülke ekonomisine kadar herkese fayda sağlayacaktır" dedi.