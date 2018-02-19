Jeopolitik riskler ve küresel piyasalarda toparlanma ile petrol 65 doların üzerinde

İstanbul, 19 Şubat (DHA) - İsrail Başbakanı Benjamin Netenyahu\'nun İran\'ı hedef alan açıklamaları, bölgedeki çatışmalar ve dolarda küresel gerilemenin etkisiyle Brent petrol yeniden 65 doların üzerine çıktı.

ABD\'de kaya gazı üretimi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü\'nün (OPEC) üretim kısıntısının yetersiz kalmasıyla artan arza bağlı olarak iki hata önce 70 doların üzerinden 61 - 62 dolar aralığına kadar çekilen Brent petrolün varil fiyatı, küresel hisse piyasalarındaki toparlanma ve Ortadoğu kaynaklı endişelerin etkisiyle yönünü yukarıya çevirdi.

Türkiye\'nin de akaryakıtd fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolün varil fiyatı 65.37 dolara kadar çıkarken, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 62.45 dolara yükseldi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu dün konuşmacı olarak katıldığı Münih Güvenlik Konferansı’nda kürsüde eline aldığı bir metal parçasının bir İran insansız hava aracına (İHA) ait olduğunu belirterek “Sabrımızı test etmeyin” uyarısı yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu bir İran İHA’sına ait olduğunu ileri sürdüğü metal parçasını havaya kaldırdığı konuşmasında, “Sabrımızı test etmeyin; eğer gerekirse, İsrail sadece İran’ın vesayetlerine değil kendisine karşı da harekete geçer” dedi. Netanyahu İHA parçasını havaya kaldırdığı sırada o sırada Münih Güvenlik Konferansı’nda bulunan İran Dışişleri Bakanı Mohammad Javad Zarif’e seslenerek, “Bunu tanıdınız mı? Tanıyor olmanız lazım, sizin çünkü. Bizim sabrımızı test etmeyin” dedi.

Netenyahu\'dan sonra kürsüye gelen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun İHA’lı çıkışına yanıt verdi ve Münih Güvenlik Konferansı’nı İran’a karşı suçlamalarını seslendirmek için kullananlar olduğunu vurgulayarak, “Karikatürümsü bir sirk için izleyici arıyorsunuz siz. Yanıt vermeye layık bir suçlama bile değil. O yüzden şimdi daha ciddi konulara geçiyorum” dedi.