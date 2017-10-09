T24 LogoT24 Logo
Spor

Jeopark Kula Belediyespor'da hedef 'galibiyet serisi'

Hikmet SEPTE/KULA, (DHA)- EFELER Ligi'nde ilk iki maçını kaybettikten sonra Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1, Beşiktaş'ı ise 3-0 yenerek moral bulan Jeopark Kula Belediyespor, galibiyet serisi yakalamak istiyor

09 Ekim 2017 14:54

Hikmet SEPTE/KULA, (DHA)- EFELER Ligi\'nde ilk iki maçını kaybettikten sonra Afyon Belediye Yüntaş\'ı 3-1, Beşiktaş\'ı ise 3-0 yenerek moral bulan Jeopark Kula Belediyespor, galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Yeni salonu yapılana kadar ilk yarı maçlarının tümünü deplasmanda oynama kararı alan Kula temsilcisi topladığı 6 puanla 8\'inci sırada yer buldu. Antrenör Mustafa Çayır, \"İki güzel galibiyet voleybolcularımızın motivasyonunu artırdı. Yeni bir takım olduğumuz kadar yetenekli ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir ekibiz. Önümüzdeki maçları kazanıp galibiyet serisi yakalamayı istiyoruz\" diye konuştu.
Beşiktaş galibiyetinden mutluluk duyduklarını belirten Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, \"45 bin nüfuslu bir ilçe takımının neleri başarabileceği noktasında sporda örnek teşkil ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 1\'inci Lig\'de namağlup şampiyon olduk. Bu yıl Türkiye\'nin en iyilerinin yer aldığı Efeler Ligi\'nde de iddialı olduğumuzu gösterdik. Manisa\'yı en iyi şekilde temsil ediyoruz. İkinci yarıda maçlarımızı Kula\'da oynayacağız. Tutkulu ve heyecanlı bir taraftar kitlemiz var, bu avantajı da aldığımızda istediğimiz yere geleceğiz\" dedi. Kula ekibi 15 Ekim\'de İstanbul BŞB\'ye konuk olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hikmet SEPTEKULA DHA EFELER LigiAfyon Belediye YüntaşBeşiktaşJeopark Kula BelediyesporYeniKulaAntrenör MustafaKula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun"45GeçtiğimizLigBuTürkiyeEfeler LigiManisaTutkuluEkimBŞB

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24