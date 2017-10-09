Jeopark Kula Belediyespor'da hedef 'galibiyet serisi'

Hikmet SEPTE/KULA, (DHA)- EFELER Ligi\'nde ilk iki maçını kaybettikten sonra Afyon Belediye Yüntaş\'ı 3-1, Beşiktaş\'ı ise 3-0 yenerek moral bulan Jeopark Kula Belediyespor, galibiyet serisi yakalamak istiyor.

Yeni salonu yapılana kadar ilk yarı maçlarının tümünü deplasmanda oynama kararı alan Kula temsilcisi topladığı 6 puanla 8\'inci sırada yer buldu. Antrenör Mustafa Çayır, \"İki güzel galibiyet voleybolcularımızın motivasyonunu artırdı. Yeni bir takım olduğumuz kadar yetenekli ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir ekibiz. Önümüzdeki maçları kazanıp galibiyet serisi yakalamayı istiyoruz\" diye konuştu.

Beşiktaş galibiyetinden mutluluk duyduklarını belirten Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, \"45 bin nüfuslu bir ilçe takımının neleri başarabileceği noktasında sporda örnek teşkil ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 1\'inci Lig\'de namağlup şampiyon olduk. Bu yıl Türkiye\'nin en iyilerinin yer aldığı Efeler Ligi\'nde de iddialı olduğumuzu gösterdik. Manisa\'yı en iyi şekilde temsil ediyoruz. İkinci yarıda maçlarımızı Kula\'da oynayacağız. Tutkulu ve heyecanlı bir taraftar kitlemiz var, bu avantajı da aldığımızda istediğimiz yere geleceğiz\" dedi. Kula ekibi 15 Ekim\'de İstanbul BŞB\'ye konuk olacak.