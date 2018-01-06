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Spor

Jeopark Kula Belediyespor-Ziraat Bankası: 1-3

Hasan YİĞEN / KULA, (DHA) SALON: Kula HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Hakkı Demiralay (xx) JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Oliveira (xx), Fatih (xx), Weber (xx), Ali Alp (xx), Hürol (xx), Radke (xx), Mehmet (xx), Halil (x) ZİRAAT BANKASI: Ulaş (xxx), Kaliberda

06 Ocak 2018 19:10

Hasan YİĞEN / KULA, (DHA)

SALON: Kula
HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Hakkı Demiralay (xx)
JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Oliveira (xx), Fatih (xx), Weber (xx), Ali Alp (xx), Hürol (xx), Radke (xx), Mehmet (xx), Halil (x)
ZİRAAT BANKASI: Ulaş (xxx), Kaliberda (xxx), Emre (xxx), Konarski (xxx), Nikic (xxx), Koray (xxx), Volkan (xxx), Sabit (xx)
SETLER: 25-21, 21-25, 22-25, 19-25
SÜRE: 104 dakika (26, 26, 28, 24)
EFELER Ligi\'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Jeopark Kula Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında evinde lider Ziraat Bankası\'na 3-1 mağlup oldu. Bu sezon iç sahadaki ilk sınavına çıkan Manisa temsilcisi ilk seti 25-21 kazanıp 1-0 öne geçmesine rağmen daha sonra 21-25, 22-25, 19-25\'lik setlerle rakibine mağlup oldu: 1-3.
 

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