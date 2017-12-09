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Spor

Jeopark Kula Belediyespor-Maliye Piyango: 0-3

  KULA, (DHA) SALON: Kula HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu (xx), Mustafa Çoban (xx) JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Ali Alp (x), Weber (xx), Radke (xx), Olveira (xx), Muhammet (x), Mehmet (x), Batı (x), Halil (x), Burak (x), Kemal Kıvanç (x)  MALİYE PİYANGO: Hal

09 Aralık 2017 18:31

 

KULA, (DHA)

SALON: Kula
HAKEMLER: Serdar Nişancıoğlu (xx), Mustafa Çoban (xx)
JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Ali Alp (x), Weber (xx), Radke (xx), Olveira (xx), Muhammet (x), Mehmet (x), Batı (x), Halil (x), Burak (x), Kemal Kıvanç (x) 
MALİYE PİYANGO: Halil İbrahim (xx), Kemal (xxx), Uğur (xxx), Antsil (xxx), Venno (xxx), Gjorgiev (xxx), Ali Deniz (xxx)
SETLER: 23-25, 20-25, 23-25
SÜRE: 74 Dakika (25, 23, 26)
ERKEKLER Kupa Voley 1\'inci tur ilk maçında Jepork Kula Belediyespor evinde Maliye Piyango\'ya mağlup oldu: 0-3. Bu sezon ilk kez tadilatı tamamlanan salonunda maça çıkan Kula, setleri 23-25, 20-25 ve 23-25\'lik skorlarla kaybetti. Kupada rövanş maçı 12 Aralık Salı günü oynanacak.

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