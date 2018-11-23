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Jeopark Kula Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Hasan YİĞEN / KULA, (DHA) SALON: Kula HAKEMLER: Zafer Özmen (xx), Ahmet Çenesiz (xx) JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Emir (xx), Jekic (xx), Ertuğrul Gazi (xx), Demirhan (xx), Selim (xx), Bünyamin İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat (xxx), Kadir (xxx), Özk

23 Kasım 2018 23:10

Hasan YİĞEN / KULA, (DHA)

SALON: Kula
HAKEMLER: Zafer Özmen (xx), Ahmet Çenesiz (xx)
JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Emir (xx), Jekic (xx), Ertuğrul Gazi (xx), Demirhan (xx), Selim (xx), Bünyamin
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Murat (xxx), Kadir (xxx), Özkan (xxx), Serhat (xxx), Gökhan (xxx), İbrahim (xxx), Erdem (xxx)
SETLER: 10-25, 14-25, 15-25
SÜRE: 60 dakika (19, 20, 21)

Voleybol Efeler Ligi 7’nci hafta mücadelesinde Jeopark Kula Belediyespor evinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'a 10-25,14-25,15-25\'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Müsabakanın setleri 10-25, 14-25, 15-25\'lik skorlarla sona erdi.

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