Jeopark Kula Belediyespor-Halkbank: 0-3

KULA, (DHA)
SALON: Kula
HAKEMLER: İlhami Şenyurt (xx), Ebru Ayata (xx)
JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Olveira (x), Fatih (x), Weber (xx), Ali (x), Hürol (x), Radke (x), Mehmet (x), Muratcan (x), Halil (xx), Turgay (x)
HALKBANK: Burutay (xxx), Samet (xx), Hernandez (xxx), Petric (xxx), Emre (xxx), Hierrezuelo (xx), Hasan (xxx), Abdullah (xx)
SETLER: 16-25, 16-25, 21-25
SÜRE: 71 dakika (22, 23, 26)
Efeler Ligi\'nin 17\'nci hafta mücadelesinde Jeopark Kula Belediyespor evinde lider Halkbank\'a 3-0 mağlup oldu. Kula Spor Salonu\'nda oynanan müsabakanın setleri 16-25, 16-25, 21-25\'lik skorlarla sona erdi. Bu yenilgiyle Kula ekibinin 4 haftalık galibiyet serisi sona erdi.