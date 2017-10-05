Jeopark Kula Belediyespor galibiyetle tanıştı

Hasan YİĞEN / KULA, (DHA)

TARİHİNDE ilk kez mücadele ettiği Efeler Ligi\'nde ilk 2 maçında Ziraat Bankası ve İnegöl Belediyespor\'a 3-1\'lik skorlarla yenilen Jeopark Kula Belediyespor, 3. hafta mücadelesinde deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş\'ı 3-1 mağlup ederek galibiyetle tanıştı. İlk seti 25-18 kaybetmesine rağmen çabuk toparlanan Kula ekibi, daha sonra 25-15, 25-23 ve büyük çekişmeye sahne olan 30-28\'lik setlerle zafere uzandı. Maçtan önce voleybolcularla bir toplantı yapıp Kula adına galibiyet sözü isteyen Başkan Vedat Yılmaz, \"Bu karşılaşmayı kazanmak bizi çok mutlu etti. Bu galibiyet tüm Kulalılara armağan ediyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI