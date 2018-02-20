Jeopark Kula Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

KULA, (DHA) -

SALON: Kula

HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu (xx), Cihat Küçükboyacı (xx)

JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Olveira (xxx), Fatih Eren (xx), Weber (xxx), Ali Alp (xx), Hürol (xx), Radke (xx), Mehmet (xx), Halil (x), Turgay (x), Ali Candan (x), Uğur (x)

GALATASARAY HDI SİGORTA: Emin (xxx), Hüseyin (xxx), Yasin (xxx), Doğukan (xxx), Okello (xxx), Akhrem (xxx), Onurcan (xxx), Can (xxx), Boğaçhan (xx)

SETLER: 19-25, 19-25, 25-22, 22-25

SÜRE: 108 dakika (25, 26, 28, 29)

EFELER Ligi\'nin 21\'inci hafta mücadelesinde Jeopark Kula Belediyespor evinde Galatasaray HDI Sigorta\'ya 3-1 mağlup oldu. Kula Spor Salonu\'nda oynanan müsabakanın setleri 19-25, 19-25, 25-22 ve 22-25\'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla normal sezonun son haftası öncesi Kula ekibi Play-Off\'a kalma şansını yitirerek baraj etabı oynayacak son 4 takım arasında kaldı.