Jeopark Kula Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş: 3-0

KULA, (DHA)

SALON: Kula

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Hakkı Demiralay (xx)

JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Olveira (xxx), Fatih Eren (xxx), Weber (xxx), Ali Alp (xxx), Hürol (xxx), Radke (xxx), Mehmet (xxx), Turgay (xx)

AFYON BELEDİYE YÜNTAŞ: Ojansivu (xx), Kemal (x), Burak Hascan (xx), Caner (x), Bahov (x), Cüneyt (xx), Beytullah (xx), Burak Köse (x), Oğuzhan (x), Doğuhan (x), Mustedanovic (x)

SETLER: 30-28, 25-18, 25-23

SÜRE: 81 dakika (32, 22, 27)

Efeler Ligi\'nde 14\'üncü hafta mücadelesinde Jeopark Kula Belediyespor evinde Afyon Belediye Yüntaş\'ı 3-0 mağlup etti. Kula Spor Salonu\'nda oynanan müsabakanın setleri 30-28, 25-18 ve 25-23\'lük skorlarla sona erdi.

Manisa temsilcisi, İnegöl Belediyespor\'un ardından Afyon ekibini de yenerek 2\'de 2 yaptı.