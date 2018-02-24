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Spor

Jeopark Kula Belediyespor - Maliye Piyango: 3-2

KULA, (DHA) SALON: Kula HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Mustafa Çoban (xx) JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Halil (xx), Radke (xxx), Turgay (xx), Fatih Eren (xx), Olveira (xxx), Ali Çayır (xxx), Mehmet (xxx), Alin Candan (xx), Hürol (xx), Muratcan (xx), Uğur (

24 Şubat 2018 19:11

KULA, (DHA)

SALON: Kula
HAKEMLER: Hakkı Demiralay (xx), Mustafa Çoban (xx)
JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Halil (xx), Radke (xxx), Turgay (xx), Fatih Eren (xx), Olveira (xxx), Ali Çayır (xxx), Mehmet (xxx), Alin Candan (xx), Hürol (xx), Muratcan (xx), Uğur (x)
MALİYE PİYANGO: Gjorgiev (xxx), Halil İbrahim (xx), Venno (xx), Kemal (x), Stankovic (xx), Uğur (x), Murat Tokgöz (x), Murat Karakaya (x), Ömer Furkan (xx), Sercan (x), Aslan (xx), Siltala (xx), Fatih (x) 
SETLER: 17-25, 19-25, 25-20, 25-22, 15-8
SÜRE: 108 dakika (21, 23, 24, 26, 14)

VOLEYBOL Efeler Ligi\'nde ligde kalmak için baraj etabı oynamaya hazırlanan Jeopark Kula Belediyespor, normal sezonun son maçında Maliye Piyango\'yu 2-0 geriden gelerek tie-berak setiyle mağlup etti: 3-2.
Kula Spor Salonu\'nda 108 dakika süren mücadelenin setleri 17-25, 19-25, 25-20, 25-22, 15-8\'lik skorlarla bitti.

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